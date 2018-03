¡Horror!: Así ha sido el debut de Gloria Camila en la música

La hija de Ortega Cano y el ex tronista de Mujeres, hombres y viceversa han presentado el videoclip de su primer single, Ven por más, una canción que sirve como contestación irónica a todas las críticas que desde hace tiempo reciben en las redes sociales por parte de sus haters.

"Soy Gloria Camila Ortega y de segundo Mohedano, ya solo con este nombre me caen billetes en las manos. Soy una choni que flipas, la reina del mercadona y también soy una pija que no toca una fregona", son las primeras estrofas de la canción. Después, Gloria Camila (21) continúa cantando y dice sin tapujos: "Estoy gorda, soy enana, tengo cuerpo de botijo. Si crees que estoy llorando a mí me importa un pijo", según recoge Informalia.

Por su parte su novio, Kiko Jiménez (26), hace referencia a todos aquellos que le critican por querer salir con Gloria por fama: "Yo soy Kiko Jiménez, novio de Gloria Camila, solo gracias a su fama puedo ganarme la vida. Mi secreto es que soy gay, a mí me van los pimpollos. Si salgo del armario fijo que se acaba el chollo. No me pongas a leer porque soy analfabeto, ni sumar ni dividir solo sé peinarme el pelo. Me pedís que me depile porque tengo mucho bello y eso que no habéis visto el pelazo de mis huevos".

VÍDEO DESTACADO: Rafa Mora cuenta 'toda su verdad' sobre Isa Pantoja y Gloria Camila