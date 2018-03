Rozalen hundida al protagonizar indirectamente parte de la trágica historia del niño Gabriel Cruz

Rozalen está conmocionada al haber sido protagonista indirecta de la trágica historia de Gabriel Cruz y la de sus padres, que han dado un ejemplo de entereza y amor ante una sociedad que se ha movilizado con su 'pescaito' y conmocionada por el fatal desenlace tras su desaparición.



Rozalen recibía la noticia del nefasto desenlace poco antes de haber hablado con Ángel y Patricia, que habían convertido, según recoge Exclusivadigital.



La canción los 'Girasoles' de Rozalen se había convertido en el himno o llamada y también en el mensaje de esperanza de que esos dos padres que en ningún momento perdían la esperanza, volvieran a abrazar a su hijo.



La cantante de Albacete les enviaba un cálido y sensible mensaje, donde recordaba la promesa que se hicieron y los sentimientos que han llenado su cuerpo desde que la Guardia Civil encontrara el cuerpo de Gabriel en el maletero del coche de Ana Julia Quezada.



Un día antes de que se descubriera el cuerpo sin vida del pequeño, los padres de Gabriel se ponían en contacto con Rozalen para solicitar su autorización de poder utilizar su canción 'Girasoles': "El sábado tuve la oportunidad de hablar con los padres de Gabriel. No tenía ni idea de qué decirles. Imaginaos. Querían pedirme permiso y utilizar ‘Girasoles' para dedicársela a la gente buena. ¡¡Para que veáis cómo son!!". Los tres se hicieron entonces una promesa que fatalmente solo van a poder cumplir en parte, pues el 'pescaíto' ya no está más entre ellos: "Hablamos de conocernos pronto: "Ojalá ya esté Gabriel con nosotros y pueda cantar contigo".



La artista recuerda que aquella noche en la que se subió al escenario en Sevilla "cantamos enviándole nuestra energía". Ángel y Patricia transmitito a la cantante su confianza de volver a ver a Gabriel, y le habían dado todo el sentido a su canción después de movilizar a un oceano de personas que compartieron sus peces a través de las redes sociales.



Rozalen estaba conmocionada: "Pienso inevitablemente en mi sobrino, en los niños que suben a cantar con nosotros al escenario y soy incapaz de pensar lo que puede sentir su familia. Perder un hijo es lo más duro que puede ocurrirte en la vida. Más en estas circunstancias...". La albaceteña se ha dirigido a Gabriel y le ha pedido un deseo lleno de compasión: "Ojalá puedas enviarnos un poquito de Amor a este mundo macabro, a pesar de lo que han hecho contigo, a pesar de todo el odio que se ha levantado y escupido en redes sociales". 'Girasoles' ya está íntimamente ligada a él, es su himno, y sabe que "será imposible cantar esta canción y no pensarte un poquito...".

