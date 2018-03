Amaia Montero, a punto de estrenar nuevo disco y con un cambio físico espectacular

Amaia Montero está inmersa en los preparativos para el lanzamiento de su nuevo disco que verá la luz el próximo 11 de mayo. La cantante está arrasando con su single, Nacidos para creer, en el que habla de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera sobre su físico, sus parejas o su vida. En redes sociales, muchos rostros conocidos como Paula Echevarría o Sara Carbonero han aplaudido a Montero por la letra de esta canción.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha estado alejada de los focos mediáticos durante unos años para preparar este nuevo álbum, y este jueves ha podido reencontrarse con muchos compañeros en los Premios Cadena Dial.

CHANCE: ¿Qué se va a encontrar la gente en este disco? Amaia Montero: El single es sintomático de lo que viene, de lo que va a venir, es un disco en el que me desnudo, como en todos, pero esto ya es un striptease emocional.

CH: ¿Dónde has esto este tiempo? A.M: Trabajando.

CH: Te echábamos de menos.

A.M: Pues haciendo canciones. Componiendo en mi cueva que puede estar en muchos lados pero en el otro lado componiendo y creando este disco.

CH: ¿En Madrid? A.M: En muchos sitios, he viajado mucho, bastante.

CH: ¿Para cuándo el nuevo disco? A.M: El 11 de mayo, Nacidos para Creer.

CH: Hoy es un día de reencuentro también con amigos.

A.M: Sí, totalmente, es lo que tienen estos premios que al final como estamos todos aquí pues hay mucha unión. SI fueran en Madrid unos se irían antes y otros después, pero aquí son muy míticos, se pasa siempre muy bien, siempre pasa algo bueno.

CH: Se comentó mucho tu cambio de look.

A.M: Pues bien, creo que los comentarios han sido positivos así que puedo estar contenta pero el único peso que me importa es el de mis canciones. Esa es la verdad.

CH: ¿Te siguen afectando las críticas después de tantos años? A.M: ¿Has escuchado Nacidos para Creer?, ya hay un punto que no. Siempre hay cosas pero no, ya una vez uno dice esto, pues nada.

CH: Las críticas han sido muy buenas.

A.M: Sí, sí. Es que las buenas siempre sientan bien.

CH: ¿Te gustaría participar en algún programa de tele como jurado? A.M: Pues no he hecho nunca esto así que no sé.

CH: ¿Si te lo propusieran? A.M: No lo sé, no puedo responderte en estos momentos, supongo que sí. Llevamos unos años con programas muy potentes en este sentido, lo que pasa es que para eso uno se tiene que sentir y en ese momento lo decidiría y lo intentaría. No lo sé.

CH: ¿No es algo que barajas? A.M: No, en este momento no.

CH: ¿Has encontrado el amor? A.M: No. Varios. He encontrado varios.

CH: ¿Pero nadie serio? A.M: Eso. Nadie que haya perdurado. Pero si yo estoy entregada a mi disco, es como decir no es que no tengo tiempo, pero de verdad que no tengo tiempo, estoy entregada, terminando ahora una grabación maravillosa y he estado entregada al disco y bueno* CH: Por y para la música.

A.M: La verdad es que sí, pero si algún día tengo un novio ya os lo contaré, sin problema. Cuando ya tenga tiempo.