El músico y vocalista vasco Alain Concepción presenta en Madrid Life Songs, una renovada propuesta soul, jazz y funk en formato trío

Life Songs es el título del primer trabajo de Alain Concepción & The Soul Men, el tercero en la carrera del músico, compositor e intérprete vizcaíno Alain Concepción.

Se trata de una propuesta inédita en Euskadi con la que nadie se había atrevido hasta la fecha: soul y jazz en un CD+DVD grabado en directo en el estudio, a una sola toma y con público.

Tras una exitosa presentación en la sala Bilborock de Bilbao, el trío estará este próximo jueves 22 de marzo de 2018 en la sala Clamores de Madrid (21.00h, 10/12 euros en Salaclamores.es y taquillas). La formación estará compuesta por Alain Concepción (voz), José Gallardo (saxo) y David Juárez (piano).

Alain Concepción da un giro radical a su música profundizando en el soul, jazz y funk en formato trio, dejando a un lado el AOR (Adult Oriented Rock) y las grandes formaciones, principales ejes de sus anteriores trabajos.

Este es un disco vivo y en vivo, grabado en los estudios Tío Pete de Urduliz (Bizkaia). Una noche en la que clásicos del soul de los 70 se mezclaron con composiciones propias de una gran carga emocional.

Sin trampa ni cartón, a una sola toma y con el aliento de medio centenar de afortunados espectadores que fueron testigos de momentos mágicos. Canciones como I Want You, It's a man's man' man's World, I Love you more than you'll ever know o la delicada Far Away, sumergen al escuchante en un viaje íntimo y acogedor, lleno de sentimientos contradictorios, pero siempre arropados por una música caliente y viva.

La formación que registró las siete nuevas canciones y versiones que componen Life Songs fue: Alain Concepción (voz), José Gallardo (saxo) y Julio Veiga (piano). Además, Eder Portolés puso la voz en Is it a Crime con una fragilidad y fuerza extremas.

Life Songs es una experiencia única y especial. A pesar de prescindir de sección rítmica, su sonido íntimo, crudo y real consigue que nos dejemos llevar por las emociones y sonoridades del jazz, soul, funk y soft-rock de artistas como James Brown, Donny Hathaway, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Bobby Womack, George Benson, Leon Ware, etc. La unión de la musicalidad y emoción de estos tres músicos consigue que cada directo de la banda sea una nueva e irrepetible experiencia para los sentidos.

El álbum Life Songs ha sido editad en cuatro formatos. Los formatos CD y digital contienen 7 temas, 9 el DVD (que se vende junto al CD) y la versión en vinilo está contiene un tema adicional.

Un estudioso de la voz

Alain Concepción Romero (Amorebieta-Etxano, Bizkaia, 24 de septiembre de 1982) decidió emprender su carrera como solista tras 15 años en los que su voz ha sido el signo de identidad de numerosas bandas de muy diversos estilos del panorama musical vasco.

De formación autodidacta, Alain siempre se interesó por el canto moderno indagando en sus técnicas y divulgándolas como profesor de canto en las escuelas Rock Izar y Muzzik. También ha impartido las masterclass La voz en el Rock y La voz en el Soul, entre otras y ha cantado en formaciones como Heyser (Metal Progresivo, Hard Rock), Villano Vudú (Rock) o Psichodelical Dèja Vu (Rock Progresivo). En los últimos tiempos y antes de fundar Alain Concepción & The Soul Men, ha estado al frente de las bandas tributo Soul, Funk y R&B What Wave?, Soulrisers y The Hits.

Su interés y estrecha vinculación con el rock melódico, le llevó a gestar sus dos primeros trabajos con aires AOR (Adult Oriented Rock), West Coast y Rock. Primero fue en euskera, con el EP Izan Dira (Rock Izar Records, 2012) y más tarde se pasó al inglés con el LP R (Izkar Producciones, 2014), un álbum coral de factura internacional donde intervinieron hasta 12 músicos profesionales y donde ya se vislumbraba su querencia por el Soul y las voces negras. Ahora, en Life Songs (Autoeditado, 2018), Alain da rienda suelta a su pasión por la música negra con un compendio de canciones que basculan en entre el Soul y el Jazz principalmente, dando un giro radical a su trayectoria como compositor e intérprete.