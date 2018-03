"Juan Gabriel está vivo y fingió su muerte"

Joaquín Muñoz, ex manager del cantante mexicano fallecido en agosto de 2016, ha realizado unas sorprendentes declaraciones que han conmocionado al país mexicano asegurando que el cantante no está muerto, teoría que explica en su nuevo libro, Gabriel y yo, detrás de la muerte.

"Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, el sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer", desveló al diario Basta, según recoge Informalia.

Según Muñoz, el cantautor "va a aparecer y le pedirá perdón a su pueblo", al tiempo que "dará las verdaderas razones de por qué fingió su muerte". De acuerdo con su testimonio, Juan Gabriel habría tenido que refugiarse y esconderse "porque, de lo contrario, su familia lo iba a matar de verdad". Las palabras del ex agente refuerzan la teoría de que el compositor está vivo, apoyada en que ninguna autoridad ha dado fe de su muerte y que es cuestionable que su cuerpo fuera cremado sólo un par de horas después sufrir el infarto.

