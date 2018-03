La eliminación de Amaia de «El número uno» fue pactada según confirma la cúpula de OT

El público del programa estalló en aplausos hacia Amaia y ovacionó la reflexiva decisión de Naranjo. «Has sido muy valiente, Mónica», valoró la presentadora de «El número uno», Paula Vázquez. Sin embargo, ahora, seis años después, se ha conocido que no fue la cantante quién tomó la decisión, tal y como Noemí Galera, subdirectora del concurso, ha desvelado en una entrevista con «SModa». «Allí (hablando de Amaia en el formato de Antena 3) descubrí una criatura con talento, pero con unos padres preocupados cuando vieron que iba sumando galas y que, con ellas, aumentaban sus ausencias del colegio, aunque recibía clases particulares mientras estábamos grabando en Barcelona. Así que Tinet (Rubira) tomó una sabia decisión y pactó con sus padres la mejor salida para Amaia, con el fin de que finalizara sus estudios. Para ello se utilizó la figura de Mónica Naranjo que lo hizo maravillosamente como lo hizo», explica Galera al citado medio. Confesión que también ha hecho el propio Rubira. «Era evidente que no iba a ganar el concurso. Así terminó nuestra relación. Pero seis años después nos reencontramos de nuevo en OT. Ya no era una niña. Nada más ver a Noemí (Galera), lo primero que le dijo fue: “Acabo de terminar bachillerato”. Me hizo mucha gracia. Fue su manera de dejar claro que ella había cumplido con su parte del trato», comenta por su parte el director de Gestmusic, productora de ambos formatos. La de «El número uno», todo sea dicho, no había sido la primera aparición televisiva de Amaia, que ahora tiene 19 años. En 2008 apareció tocando el piano en un reportaje sobre su talento que preparó el Telediario de TVE, en la edición de Navarra. En 2010 estuvo en «Cántame una canción», también producido por Gestmusic, donde volvió a coincidir con Galera. Tras ello, apareció en «My Camp Rock», un concurso musical de Disney Channel al que también concurrió otro de sus compañeros en la Academia de OT 2017, Roi Méndez.