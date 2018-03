Demi Lovato: "La primera vez que pensé en suicidarme tenía siete años"

Demi Lovato es un pozo sin foindo. Y muy oscuro.

La cantante ha concedido una entrevista a corazón abierto en el programa El show del Dr. Phil, en la que ha estremecido a todos sus seguidores, confesando que tenía auténtica "fascinación con la muerte".

"La primera vez que contemplé el suicidio tenía solo siete años, y sentí fascinación con la muerte".

"He experimentado cosas de las que no he hablado y de las que no sé si hablaré alguna vez. Pero a los siete años, yo supe que si me quitaba la vida el dolor terminaría".