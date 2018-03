Tina Turner ya ha perdonado a su ex marido por haber abusado de ella

"Ike no es alguien a quien puedas perdonar y permitirle volver. Ahora todo está olvidado", ha declarado Tina Turner (78) sobre su ex esposo, quien murió en 2007 y del que aún se acuerda: "Yo no sé en qué se basan los sueños pero a veces está en ellos, no su violencia ni su ira. Me pregunto si aún estoy reteniendo algo".

La cantante ha recordado que sólo tenía 16 años cuando conoció a su ex esposo, también cantante, y que tan pronto como entró en la banda, él la sedujo. Ella sintió entonces que no tenía más remedio que salir con él: "Me sentía horrible. No sabía cómo decirle que no porque necesitaba el trabajo. No estaba preparada para manejar todo", según recoge Informalia.

Años más tarde se casaron, pero su matrimonio estuvo lleno de violencia: "Había violencia porque él tenía miedo de que le dejara", ha confesado Turner, a pesar de que fue él quien la fue infiel: "Las otras mujeres no le amaban de esa manera, que estuviera con otras mujeres no era tan malo, peor eran los malos tratos constantes".

Ambos se separaron en 1976 después de que ella se abandonara la habitación de hotel que compartían con un traje blanco ensangrentado. Su divorcio se firmó dos años más tarde en marzo de 1978 tras varias disputas por sus bienes materiales.