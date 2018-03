Christina Aguilera habla del ex novio gay que le rompió el corazón

La revelación la hizo la porpia Aguilera en su visita al concurso de RuPaul, donde las drags tuvieron oportunidad de preguntarle sobre amor, talento y música.

Ante una pregunta de una de ellas sobre la relación de Aguilera con los hombres de puertorriqueños, la artista no dudó en contar la verdad.

«Un ex me rompió el corazon cuando me confesó que era gay. Jugaba en vuestro equipo, no en el mío», añadió la cantante, creando una carcajada general entre las ocncursantes, según recoge ABC.

«Espero que no lo vea, porque se va a enfadar muchísimo», comentó Aguilera, quien no quiso dejar el plató sin dar una lección de amarse a sí mismos a ltodos los presentes.

«Me han destrozado varias veces. Y os digo que no, que no más, que valgo tanto o más que algunas de mis ex parejas».

