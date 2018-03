Compositora demanda a Julio Iglesias por los derechos de autor de 'Me olvidé de vivir'

La compositora Mimi Korman ha presentado una demanda federal en Miami contra Julio Iglesias por un infracción de derechos de autor de la canción 'Me olvidé de vivir', según ha informado en un comunicado el despacho de abogados de la que dice ser autora, Bobadilla Law Firm.



Esta denuncia pretende responsabilizar a Iglesias por "el uso no autorizado" de esta canción, que Korman escribió e Iglesias lanzó por primera vez en 1978, según recoge Exclusivadigital.



Según Korman, en mayo de 1978 Julio Iglesias contactó con ella para escribir la versión española del éxito interpretado por el artista francés Johnny Hallyday. La compositora revisó el título francés y las ideas de la canción para reflejar "la historia personal de Iglesias y sus experiencias", según informa EP



El despacho de abogados de Korman señala que las nuevas letras, "diferentes de la versión francesa, evocaban la introspección de su vida personal poniendo en valor su vida personal".



El letrado Fernando Bobadilla ha explicado que existió "un intento de acuerdo" y se redactó un contrato que se hizo llegar a los representantes de Julio Iglesias con el objetivo de que lo devolvieran firmado. Sin embargo este documento, del que la compositora cubana no guardó copia, nunca fue devuelto.

Según afirma la presunta autora, Julio Iglesias nunca reconoció el contrato y su demandante considera que existe "violación de derechos de autor" ya que la compositora "jamás le transfirió sus derechos de autor" sobre la canción.



Esto motivó que Korman interpusiera una demanda en 1990 por "fraude y hurto civil de las regalías", es decir, el dinero que debería recibir la compositora cada vez que alguien interpreta en público o graba el tema. No obstante, la Corte Federal de Florida ante la que se presentó la desestimó en ese momento al haber prescrito los hechos.



En la nueva demanda federal interpuesta en Miami, el despacho de abogados Bobadilla Law Firm adjunta documentación que demuestra que el cantante Julio Iglesias utilizó en un nuevo recopilatorio la canción 'Me olvidé de vivir' y reclama por ello una compensación económica y una orden transitoria para que se prohíban nuevas grabaciones en el futuro. En caso de aceptarse, Korman sería la única que podría publicar y licenciar esta canción.



Esta demanda hace referencia únicamente al uso de la canción en los tres últimos años y por ello se reclama una compensación económica "bastante significativa" por daños. Según ha recordado la defensa de la compositora, una violación intencional de este tipo puede conllevar 150.000 dólares por cada uso de la canción.



La compositora ha señalado que el éxito de esta canción fue fundamental para cimentar la carrera de Julio Iglesias y "continúa generando inmensos beneficios" pero ella "jamás" ha recibido una recompensa. "A sus 74 años, Mimi Korman trabaja a tiempo completo cuando podría haber vivido toda la vida con la compensación de los derechos de la canción" ha concluido el letrado Fernando Bobadilla.