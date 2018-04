Así de radical ha sido el cambio de vida de Justin Bieber

Justin Bieber suele copar muchos titulares por sus continuos escándalos. Poco queda del dulce niño que comenzó su carrera musical interpretando temas como «One time» o «Baby». A sus 23 años se ha convertido en uno de los artistas más polémicos del panorama actual, con innumerables altercados en su currículo, problemas judiciales -incluso ha sido arrestado en alguna ocasión- y por sus fracasos amorosos.

Pero algo ha cambiado en su vida. Desde que el pasado año compartió una fotografía tomada por la Policía tras su arresto en 2014 e hizo público que estaba muy arrepentido, parece un nuevo Bieber: «Me encanta esto porque me recuerda que no estoy exactamente donde me gustaría estar, pero gracias a Dios no estoy donde solía estar». Y añadía: «Lo mejor está todavía por llegar, ¿no crees?», según recoge ABC.

Casi un año después de su reflexión, pocos titulares escandalosos ha protagonizado, más allá de los que ha copado por las idas y venidas con Selena Gómez, con la que acaba de volver a romper. Ahora el cantante ha vuelto a ser noticia por una buena acción.

VÍDEO DESTACADO: Justin Bieber atropella a un fotógrafo