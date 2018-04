Justin Bieber pasa del misticismo religioso a la absurda simplonería en redes sociales

"Jesús ha cambiado mi vida", ha escrito el cnatnte Justin Bieber en su Instagram. "La Pascua no trata sobre un conejo. ¡Es un recordatorio de que mi Jesús murió en la cruz por mis pecados y después resucitó de entre los muertos derrotando a la muerte! ¡Creo que esto pasó y eso lo cambia todo! [sic]. Estoy libre de ataduras y de vergüenza. Soy un hijo del Dios más grande y él me quiere exactamente por dónde estoy, cómo soy y quién soy".

Con estas palabras se dirigió el cantante canadiense a sus seguidores para compartir sus sentimientos religiosos en el domingo de resurección o de Pascua, momentos de profundo misticismo religioso para el ídolo de millones de fans en todo el mundo, lo curioso de todo este fervor es que a los pocos minutos publicaba una foto en la misma red social disfrado de conejo de pascua diciendo:

"¿Recordáis cuando os he dicho que la Pascua no trata sobre conejos? Bueno, pues he mentido", según recoge Exclusivadigital