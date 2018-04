Así fue la reacción de Jay-Z al enterarse de que su madre es homosexual

Hace ocho meses Jay-Z y su madre mantuvieron una conversación sincera. El rapero estadounidese ha confesado que lloró de emoción cuando su madre, Gloria Carter, confesó su homosexualidad. ha explicado en el programa My Next Guest Needs No Introduction con David Letterman como se sintió al enterarse.

“Estaba muy feliz de que ella fuese libre”, ha revelado el cantante. El esposo de la cantante Beyoncé ha admitido que ya sabía que su madre era gay, pero no fue hasta el pasado setiembre cuando Gloria quiso abordar el tema con su hijo y confesarle así sus preferencias sexuales, según recoge La Vanguardia.

Este episodio del programa de Netflix se estrenará el próximo viernes, pero la noticia ya ha dado la vuelta al mundo. Según explica Jay-Z su madre vivió su sexualidad en secreto para no avergonzar a sus hijos. “Imaginate haber vivido tu vida para otro, por sentir que estás protegiendo a tus hijos. Para mi madre eso significó tener que pretender que era alguien que no es, esconderlo, tratar de no avergonzar a sus hijos durante todo este tiempo” ha comentado.

