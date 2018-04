¿Sabes qué une a Fran Perea y a Ana Guerra?

Entre todos los mensajes que han recibido las cantantes este viernes por el lanzamiento del videoclip de la canción, hay uno que es muy especial para la canaria: el que le ha enviado Fran Perea a través de Twitter.

Cuando nos hicimos la primera foto, no me imaginaba la ilusión que me haría hacerme la segunda!! Mucha suerte con #LoMalo, @AnaG_ot2017!!! pic.twitter.com/E2IPExuobc