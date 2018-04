Orozco se flipa con una 'batalla' de 'La Voz Kids'

La segunda noche de Batallas de La Voz Kids volvió a cargar de emoción el plató del talent musical de Telecinco. La situación se complica cada vez más para los coaches en la búsqueda del joven cantante con el que luchar entre sí en la gran final del concurso, según recoge Ecoteuve.

Uno de los momentos más destacados de la gala llegó con el enfrentamiento entre Georgina, Miryam y Noemí, del equipo de Melendi. Y no fue el asturiano el que más vibró con la actuación, sino Antonio Orozco, que enloqueció con la interpretación que las jóvenes hicieron del tema I turn to you. El artista acabó lanzando su libreta por los aires: "¡He estado a punto de tirarme por un puente!", bromeó al tiempo que advirtió a Melendi que se volvería a pelear con él por la voz de Noemí, la concursante que ganó la batalla.

