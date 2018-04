Madonna, el terror en la destrucción de inodoros de hotel

Una de sus exigencias en cualquier hotel que se preste es modificar el mobiliario de la habitación a su gusto algo que, en menor o menor medida, significa un capricho que hemos realizado el resto de mortales. Hasta aquí todo parece en orden, incluso en otra de sus manías que consiste en hacer cerrar las luces del jardín para que pueda ver y disfrutar mejor de las estrellas. Compramos. Siempre y cuando te alojes en un hotel con jardín, claro está.

Otra de las exigencias del guión de Madonna cuando se alberga en un hotel es que la habitación esté decorada con rosas blancas que estén recién cortadas y todas ellas a una medida exacta. Y ahora viene el redoble de tambores porque si creéis que este capricho es de los de armas tomar, prestad mucha atención a la petición que viene a continuación y que nos traslada directamente hasta el cuarto de baño, según recoge La Vanguardia.

Y es que cuando Madonna hace el check out en un hotel tiene que comprobar como su séquito personal retira y destruye- no es ninguna broma- el lavabo que ha usado en su habitación, algo que suponemos es pactado previamente con el personal del hotel porque sino sería la mujer más buscada por destrucción de baños. El motivo es que la diva del pop no quiere que nadie se haga millonario vendiendo o subastando el altar donde ha hecho sus necesidades. Ni más ni menos.

Un capricho que no debe ser barato un mucho menos cómodo, hasta el punto de recomendarle que haga como la actriz Winona Ryder que, tal y como expusimos en otro artículo, se lleva la vajilla de casa cada vez que tiene que ir a un restaurante para evitar el contagio de gérmenes. También es de esperar que Madonna use siempre el mismo inodoro del hotel, porque si varía según la necesidad la pataleta puede acabar en una destrucción masiva y obras para meses en el complejo, cual Santiago Bernabeu cada vez que hay una final de Copa.

