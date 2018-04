Paris Jackson da su opinión sobre su foto con Michael Jackson tildada de “demasiado espeluznante”

Paris Jackson compartió una foto abrazada con sus padres Michael Jackson y Debbie Rowe en sus redes sociales.La imagen editada en blanco y negro captó la atención de sus seguidores muchos de los cuales escribieron comentarios positivos.Sin embargo, a otros les resultó muy extraño ver a una Paris adulta junto al fallecido Rey del Pop.Según reportó Daily Mail, la actriz, Lori Petty de la serie, Orange is the New Black, le escribió a Paris en un tweet que luego eliminó preguntando si la imagen no le parecía “demasiado espeluznante”.

La modelo defendió su decisión de publicar la fotografía familiar.”No, yo creo que es lindo soñar con cómo hubiera sido tener padres y ponerlo en una forma que lo pueda ver, así sea en una foto editada por un fan”, respondió Jackson.Las actrices inmediatamente se amigaron y terminaron la discusión con un “te quiero”.

”Si a ti te gusta, entonces a mí me encanta, escribió Petty y agregó, “No lo dije con maldad”.

Otros fanáticos de Jackson enviaron mensajes de apoyo y dijeron que la imagen era “maravillosa”.Paris tenía 11 años cuando murió el Rey del Pop y quedó bajo la custodia de su abuela Katherine junto a sus dos hermanos.La modelo retomó la relación con su madre y ex pareja de Michael Jackson Debbie Rowe en el 2016 luego de que la mujer fuera diagnosticada con cáncer de mama.

