'Cómeme el donut' de los frikies Lapili y Jirafa Rey se vuelve viral tras la bendición de Risto en 'Factor X'

Lapili y Jirafa Rey entraron portando dos abrigos de piel enormes. Al verlos, Risto les preguntó: "¿Estáis buscando el spa?".

"No, el rodaje de los 101 dálmatas remake", respondió Rey.

Después de un rato explicando el pelculiar nombre que tenían como dueto Glitch Gyals, ambos comenzaron su actuación.

El tema tiene todas las papeletas de convertirse en la canción del verano, según recoge Ecoteuve.

"De aquí pueden salir leyendas como One Direction, Fifth Harmony o Little Mix, bueno mejores que estamos en España" - Xavi



