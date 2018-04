Pitingo y Verónica de OT1 no han querido perderse el concierto de Orishas

Orishas aterriza en Madrid sobre el escenario del WiZink Center de la capital y lo hace con un concierto de su gira más esperada, 'El regreso de los dioses'. El grupo musical cubano encabezado Yotuel Romero, pareja de Beatriz Luengo, lleva años esperando a que este concierto se haga realidad y este domingo por fin lo han conseguido.

Tras haber pasado por ciudades de Estados Unidos, Sudamérica y Europa el trío se consolida como el fenómeno cubano del hip hop y lo hizo con algunos rostros conocidos entre los asistentes como fue el caso de Pitingo o Verónica de OT.

Orishas hizo una pausa en el año 2009 cuando los componentes del grupo decidieron separarse tras haber conseguido llevar el hip hop cubano a todos los lugares del mundo. Ahora, han vuelto dispuestos a arrasar y parece que lo está consiguiendo.

YOTUEL ROMERO, EL CULPABLE DE LA CREACION DE 'ORISHAS' Yotuel ha querido explicar al diario ABC cómo surgió este grupo: "Me fui a La Habana a buscar artistas que fusionaran la música cubana con la música urbana, y lo que me encontré no me gustó mucho. En mi isla, dentro del género urbano no se está haciendo una música auténtica, porque todo se copia de los reguetoneros puertorriqueños, desde la música hasta la forma de hablar. Y, de repente, me di cuenta de que lo que yo andaba buscando era a Orishas. Además, llevaba años viendo que en nuestras redes sociales había miles de comentarios de gente pidiendo que volviéramos para devolverle la calidad a la música urbana, 'tan mala hoy en día', decían muchos de ellos. Por eso llamé a Roldán y a Ruzzo».

En lo personal, Yotuel se encuentra felizmente enamorado de la cantautora Beatriz Luengo la cual tampoco se queda corta en lo que a éxitos se refiere. La compositora triunfa en la música y se ha encargado de poner letra a algunos de los temas más sonados del panorama internacional como por ejemplo a la canción Fiebre de Ricky Martin.