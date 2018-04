Momento emotivo con 'Las burbujas de amor' de Laura, la niña invidente, de 'La Voz Kids'

El momento más emocionante lo protagonizaron Ramón, Antonio y Laura, la niña invidente desde nacimiento por un desprendimiento de retina. Y si minutos antes la pequeña confesaba que creía en la magia, el plató del talent de Telecinco vivió un momento mágico con la canción Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra.

A la mitad del tema, Melendi y Pablo López rompieron a llorar cuando vieron que Antonio cogía de la mano a su compañera. "Me estoy emocionando", decía el primero llevándose las manos a su rostro: "Ha sido una actuación maravillosa. Me ha emocionado muchísimo cuando Antonio y Laura se han dado las manos. Algo se ha estallado dentro de mí". Por su parte, López mencionó el cariño de los chicos con la pequeña: "Me ha parecido extra emocional", según recoge ecoteuve.

Finalmente, Rosario se quedó con Ramón, del que destacó su evolución vocal. Por su parte, Laura se despedía entre palabras de agradecimiento: "Ha sido una experiencia grandísima para mí, voy a echar mucho de menos a mis compañeros".

VÍDEO DESTACADO: 'La voz Kids': La sorprendente confesión de Antonio Orozco