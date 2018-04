Susto de infarto a Lana del Rey en pleno concierto

La cantante vivió un tenso momento cuando un individuo saltó al escenario en Amberes, Bélgica, con intención de agarrarla. El equipo de seguridad actuó rápido y evitó que el hombre la alcanzara, pero la artista acabó por los suelos y abandonando las tablas por un lateral.

Algunos testigos del momento afirmaron al Evening Standard que se trataba de un fan que sólo quería abrazarla: "El tipo saltó hacia ella y quiso abrazarla. Lana cayó, pero más por la sorpresa y el susto. La seguridad fue realmente rápida", según recoge informalia.

Horas después del suceso, Lana del Rey (32) quiso tranquilizar a todos sus seguidores con un mensaje donde demuestra que se encuentra bien y con el sentido del humor intacto: "Gracias a todos. Sé jiu jitsu y todos mis zapatos de aguja tienen cuchillas en los tacones". Este jueves, la artista actúa en Barcelona y el viernes en Madrid.

Doing great thank you!

I know jiu jitsu and all of my stilettos have blades in the heels

X

Barcelona see you tomorrow.