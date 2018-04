Dani Martín sobre 'OT': "No es un programa de música"

Además de repasar su trayectoria, el presentador quiso preguntar al cantante por su declarada admiración hacia Amaia, ganadora de Operación Triunfo 2017. "Me gusta más ella que el programa. Me parece que tiene música dentro", dijo rendido ante la navarra.

Sin embargo, no fue tan afable con el talent de TVE: "El programa me parece un programa de entretenimiento, no me parece un programa de música. Lo digo con todo el respeto. Me parece un formato genial e increíble, pero ella sobrepasa lo que es el programa", explicó deshaciéndose una vez más en elogios hacia Amaia, según recoge ecoteuve.

Sus piropos hacia la cantante acabaron en una petición formal hacia ella para que se animara a subirse al escenario junto a él en alguno de sus conciertos. "Me encantaría cantar con ella. Estoy en un momento en el que veo que hay que juntarse. Con Love of Lesbian, con Amaia, con quien te apetezca cantar... Con Fito, con Sabina... Lo que realmente te apetece hacer es la verdad. La verdad es lo más bonito y es lo que llega a la gente", explicó.

"Desde aquí: Amaia, querida, si quieres cantar conmigo, estoy encantado de hacerlo", afirmó mirando a cámara.

"No hice la comunión ni la mili. Estaba estudiando y fui pidiendo prórrogas. No la hice porque Aznar sacó la ley de profesionalizarla. Mi madre tenía el miedo de que si iba a la mili caería en las drogas. No hizo falta ir a la mili. Luego ya las dejé. Ahora mi única droga es el vino", aseguró el invitado en una sorprendente confesión.

El presentador se interesó entonces por esto último y Dani Martín siguió explicando: "Me encanta ponerme pedo. Pero ahora me encanta hacerlo cenando y en la sobremesa. Tomarme un vino muy rico... llego a disfrutar de beber mucho vino. Aquí tenemos un montón de vinos buenísimos. La ginebra la he dejado", reconoció.

VÍDEO DESTACADO: Dani Martin - Un millón de cicatrices