La cagada de Rosana en 'La Voz Kids'

Sucedió en un descanso entre las actuaciones mientras estaba hablando David Bisbal, que acudió en calidad de supercoach. "¡Oy, oy, oy!". exclamaba Rosario que se llevaba las manos a la cabeza al mismo tiempo que la canaria vivía su particular 'tierra trágame'.

"En este momento no puedo atenderte", bromeaba el almeriense, frase que replicó inmediatamente después Rosario entre risas. Por su parte, Rosana, que no sabía donde meterse echó la culpa a David: "Es pa´ti, es pa´ti". "Sí, sí. Pues déjame que lo coja", espetó el almeriense, según recoge ecoteuve.

"¿Diga? ¿Sí, La voz?", decía Rosario que le preguntaba después a su consejera si le había quitado el sonido al celular. "Le he quitado el sonido y le he quitado todo, no lo he tirado porque...", concluyó Rosana. Cabe recordar que La Voz Kids se grabó en verano, por lo que la dirección del programa habrá decidido mantener esta anécdota en el montaje final.

