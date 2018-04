Bustamante vive su peor momento

El durísimo proceso de divorcio que ha protagonizado con Paula Echevarría ha afectado a su carrera y las consecuencias ya se aprecian en su economía. Según cuenta Lecturas, el artista no habría cumplido con las expectativas de negocio previstas por su casa de discos, y sus ingresos han disminuido considerablemente. Al parecer, David Bustamante cobró un adelanto de Universal Music y ahora lo tiene que devolver a la compañía. Los beneficios que genera el cantante sirven para saldar esta deuda, pero no para sanear su maltrecha economía.

La mala salud monetaria de David queda representada en su agenda, en la que tan solo hay una cita programada para los próximos meses. Se trata de un show gratuito el 26 de mayo en Alcantarilla (Murcia). Esta escasez de conciertos podría explicar el por qué de la exclusiva que protagonizó en ¡Hola! hace unas semanas para anunciar su divorcio, apunta la misma revista, según recoge informalia.

En el plano patrimonial, la situación de Bustamante no es mucho más halagüeña. Y es que el cántabro no consigue vender la mansión de Villanueva de la Cañada que compartió con Paula, quien tiene el 20% de la propiedad. La vivienda está sujeta a importantes cargas: a los 1.405.600 euros de hipoteca se le sumó desde febrero de 2016 un embargo administrativo y cautelar de más de 600.000 euros a favor del estado sobre el porcentaje del que el artista es titular. La venta de la vivienda, valorada en cerca de 1.800.000 euros, ha sido un punto de enfrentamiento entre Paula y David desde que se publicó su ruptura y, a día de hoy, no está ni mucho menos resuelta.

