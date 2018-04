Tutto Durán confiesa que Georgina, la mujer de Cristiano es muy fan de su música

¿Cree que España necesita un tema en electrolatino para conquistar a Europa?

Yo creo que sí, siempre que tenga unos toques de pop, sí que podría. Por Italia y Francia, cada vez se llevan más los temas urbanos. Es la música que actualmente manda y que triunfa en el mundo entero, según recoge Adrián Ruiz en ecoteuve.

Su primer single lo llegó a bailar hasta Cristiano Ronaldo. ¿Tiene algún tipo de contacto con él?

Eso lo hizo él por su cuenta. Georgina, su mujer, también ha subido más canciones mías y sé que es seguidora de mí. Yo se lo he agradecido por las redes y para la canción fue un empujón importante lo de Cristiano. Parte de la culpa de que el tema sea Disco de Oro la tiene él por colgar aquel vídeo. A partir de ahí, se notó mucho la repercusión de la canción incluso en Estados Unidos o México, porque todo lo que hace Cristiano fuera del terreno de juego tiene relevancia mundial.

¿Iría a Supervivientes si se lo propusieran?

Yo estaría encantado de ir a Supervivientes. Es un programa que tiene que ver más conmigo. Sobre todo, estaría encantado porque la gente me vio en un reality en el que tenía que representar una mentira, no podía ser del todo yo. Entonces, me encantaría que la gente viera como soy y me quitaría la espinita.

VÍDEO DESTACADO: Esta es la foto prohibida de la novia de Cristiano Ronaldo