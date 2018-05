Amaia: "Hay millones de formas de querer a un país"

Amaia ha declarado que "existen millones de formas de querer a un país y yo tengo mi forma propia y personal. Y claro, hay personas que se piensan que solo hay una forma de querer a un país". También ha afirmado que los enjuiciamientos de la gente no les "afecta" y que tienen "la conciencia muy tranquila": "No hemos hecho nada. Estamos bien", según recoge ecoteuve.

Por otra parte, Amaia ha desmentido una posible crisis con Alfred: "Me lo dijo mi madre de que había salido en Telecinco y dije '¿en serio?' Y no sé porque lo han dicho porque no ha pasado nada. Con Alfred estoy muy bien, estamos muy contentos", sentenció.

