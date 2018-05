Alejandro Sanz pide perdón públicamente a su hijo: "Fue un fallo imperdonable"

"Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú".

Así ha pedido perdón este domingo el cantante Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram a su hijo Alexander por no acudir a su concierto. El menor, de 14 años, toca el trombón en una banda de jazz y su padre le había prometido que iría a ver su audición.

Pero se le olvidó:

El error es, según el cantautor, "un fallo imperdonable". Y para subsanarlo, Sanz ha pedido perdón públicamente a su hijo en la red social, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores.

"Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto. Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces".