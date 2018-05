Estos son los finalistas de La Voz Kids

Antonio Orozco también abrió su corazón y aseguró que «esta es una de las experiencias más increíbles que yo he vivido en mi vida», mientras que su compañera Rosario insistía en que «va a ser una noche de muchísimos nervios y muchísima emoción». Melendi presumió de su alineación: «Tengo un equipo sobre todo con una predisposición maravillosa al aprendizaje, con muchísimo talento, son muy completos», según recoge ABC.

Los pequeños artistas fuerin subiendo al escenario, todos ellos deslumbrando a los coaches, que les regalaron cientos de elogios y no pocas lágrimas de emoción. Uno de los concursantes que se hizo con el corazón de los jueces fue Juanfri, que eligió para una ocasión tan especial Quién, una canción de Pablo Alborán. El público y el jurado se pusieron en pie para ovacionar su talento. «Hoy has cantado mejor que nunca, esto es un premio al trabajo. Gracias por esto que acabas de hacer hoy», le dijo un emocionado Antonio Orozco, «Pablo Alborán estará en casa muy orgulloso de haberte oído cantar como has cantado hoy».

Poco a poco fueron saliendo los nombres de los finalistas tras la dificilísima deliberación del jurado. Estrenó la lista el equipo de Orozco, que colocó en la final a Sara con su brillante versión de Te dejé marchar, de Luz Casal. La segunda fue Lucía, del equipo de Melendi, que impresionó con su potente voz cantando Somebody to love. Por el equipo de Rosario le tocó a Yasina, una almeriense de 11 años que cantó Proud Mary, de Tina Turner.

En el segundo turno de finalistas se clasificaron por el equipo de Melendi Melani y Noemí; de Rosario fueron Nayra y Jeremay y por parte de Orozco Flori y Juanfri.

