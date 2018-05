Vas a alucinar con el significado oculto de “Aserejé”

¿Te acuerdas de Las Ketchup? ¿Y si te digo “Aserejé ja de je de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi“? Seguro que os lleva de vuelta a aquel verano de 2002. Una melodía que hablaba de ritmo ragatanga y de un tal Diego que venía por la esquina “con la luna en sus pupilas y su traje agua marina“, inundaba, y refrescaba, cada rincón de nuestro país que sufría una de las peores olas de calor que se recordaban.

La canción se convirtió en un pelotazo instantáneo, vendiendo más de siete millones de copias en todo el mundo, y situándose en el número 103 de canciones más vendidas de la historia del música, según la web especializada Media Traffic.

Las hermanas Pilar, Lola, Lucía y Rocío Muñoz son hijas del guitarrista El Tomate y precisamente de ahí viene su nombre artístico, Las Ketchup. Después del hit del 2002 las jóvenes quisieron repetir cuatro años después, pero no obtuvieron el mismo éxito con “Un Blodymary“, que las llevó a representar a España en el Festival de Eurovisión en el que quedaron en el puesto 21.

¿Y qué ha pasado desde el 2006? Lo último que habíamos sabido sobre ellas fue su actuación en las semifinales del pasado Melodifestival en Gotemburgo, Suecia, donde cantaron su éxito “Aserejé” y lo subieron a su cuenta de Twitter.

Y aquí puedes ver cómo ha tratado el tiempo a estas cuatro hermanas que tanto nos hicieron bailar con su ritmo ragatanga:

Las Ketchup, así son 15 años después de su éxito 'Aserejé' https://t.co/ppUlWUqNN1 — TweetSplitter (@Tweet_Splitter) 9 de julio de 2017

La imagen ha aparecido con motivo de una entrevista a El Mundo, en la que cuentan muchas cosas… entre otras, que las tres han sido madres, y que su paso por Eurovisión estuvo perjudicado… por un problema técnico. Así lo ha recordado Pilar:

“Lo recuerdo con cariño, pero tuvimos un problema técnico porque no oíamos los monitores. Lo pasamos mal en el escenario, pero mereció la pena conocer ese mundo y a los fans de Eurovisión, que son totales.”

Por su parte, Lucía lo ha recordado como “una experiencia no demasiado buena. No por el resultado, sino un poco por todo, en general. La canción, el sonido, el vestuario… Si me dan a elegir, hubiese elegido otra canción“.

Pero hay más: estos días son noticia porque 15 años más tarde, el tuitero @Kueaff ha revelado el verdadero significado de la canción. ¿No nos creéis? Pues atención al hilo:

Se llama Rapper's Delight, de The Sugarhill Ganghttps://t.co/nC00hrEmDG — Uruwacho (@Kueaff) 25 de septiembre de 2017

