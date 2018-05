David Bustamante presume de ligue ruso y saca a la bella Yana Olina en Instagram

Poco le ha durado la alegría a Ares Teixidó. La presentadora volvía a estar en el ojo del huracán debido a su supuesto romance con David Bustamante. Meses después de que saltase el bombazo, se rumoreaba que la pareja volvía a las andadas. Nada de eso.

Como revela 'Lecturas', el cantante tiene nueva ilusión y no es, precisamente, la ex 'gran hermana vip'. Se llama Yana Oliana, es bailarina y formará dúo con Bustamante.

Yana Olina, es rusa, tiene 30 años y es la profesora y compañera de baile de David Bustamante (36) en el programa Bailando con las estrellas por el que acaba de fichar. Tan rápida ha sido la conexión que ya pasean acaramelados tras los ensayos...

Una fotografía en el perfil de instagram de David Bustamante hizo saltar las alarmas. El cantante se ha incorporado como fichaje a Bailando con las estrellas, el nuevo talent que estrenará en breve Televisión Española.

Un reto para el que el ex de Paula Echevarría está más que preparado -en lo de mover las caderas no le gana nadie-. Lo que no imaginaba era que este giro profesional también iba a conllevar una revolución en el terreno personal.

El cantante ha hecho muy buenas migas con la que será su pareja de baile en el show. Se llama Yana Olina, tiene treinta años y es una bailarina con una carrera consolidadísima. Los primeros contactos entre ambos, para ir preparando los ensayos, han ido tan bien que Bustamante está muy ilusionado.

Tal y como publica la revista Hola, la pareja se ha dejado ver más que acaramelada tras uno de estos entrenamientos. El cantante abre las puertas, de nuevo, al amor.

Bustamante y Yana salieron juntos del estudio y caminaron abrazados y de la mano. Él le dejó su chaqueta para que se resguardase del frío, sin imaginar que estaban siendo fotografiados por los paparazzis.

Siempre celoso de su intimidad, esta nueva ilusión da un giro radical a la vida del cantante. Ya con el divorcio de Paula Echevarría bajo el brazo y con proyectos profesionales en el aire, Bustamante vuelve a ser el que era.

Sin noticias de Ares

Hasta la fecha, la única que había sido vinculada al cantante era la presentadora Ares Teixidó.

El bombazo de su romance dinamitó toda posibilidad de consolidación. Bustamante se desvinculaba de la ex 'gran hermana vip' y ambos negaban cualquier aproximación sentimental -como si no hubiésemos visto las fotos...-. Desde entonces, el vacío...

Hasta hace pocas semanas, donde volvió a resurgir el rumor de un nuevo acercamiento. Laura Fa explicaba en Sálvame que Ares y Bustamante habían vuelto a verse. Apuntaba que no era nada continúo ni formal, pero que el contacto se había vuelto a producir. ¿Cómo le habrá sentado la existencia de esta nueva ilusión del cantante?