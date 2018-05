Te acuerdas de los Europe y su pegadizo “ni no ni no”, himno de los 80; pues así de bien están ahora

Europe es una banda sueca de hard rock y glam metal, fundada en la localidad de Upplands Väsby, un suburbio de Estocolmo en 1979 bajo el nombre de Force por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Su estilo incorpora elementos del hard rock y el heavy metal; durante los 80 y principios de los 90 estuvieron muy influenciados por el glam metal de la época, aunque su sonido estaba más cercano al metal melódico. Desde su regreso en 2003 y hasta la actualidad, su música maduró alejándose del sonido que les había caracterizado durante los ochenta, adoptando un estilo menos comercial y más arraigado al heavy metal. En total, Europe ha lanzado diez álbumes de estudio, tres álbumes en concierto, tres recopilaciones y diecisiete vídeos musicales, según wikipedia.

Europe logró la fama internacional en la década de los 80 con su tercer álbum The Final Countdown (1986), con un notable éxito comercial y vendió más de 15.5 millones de copias sólo en Estados Unidos. La banda fue uno de los más exitosos espectáculos de rock en la década y vendió más de veinte millones de álbumes en ese país y más de 60 millones de álbumes alrededor del mundo. El grupo tuvo en total dos discos en el Top 20 en la lista de Billboard 200 (The Final Countdown y Out of This World) y dos sencillos en el Top 10 de Billboard Hot 100 ("The Final Countdown" y "Carrie").

A raíz de la significativa pérdida de popularidad que afectó al género a inicios de los 90, Europe se tomó un largo receso en 1992, reuniéndose temporalmente en una única presentación en Estocolmo, para una celebración del año nuevo en 1999.

La anunciada y esperada reunión oficial ocurrió en 2003. Desde entonces, y bajo un nuevo estilo, han publicado seis discos más: Start from the Dark (2004), Secret Society (2006), Last Look at Eden (2009), Bag of Bones (2012), War of Kings (2015) y Walk the Earth (2017).