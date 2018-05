Unos cantantes de mierda en Eurovisión: Amaia y Alfred quedan los 23º

Amaia y Alfred son unos cantantes de mierda, según Eurovisión y las puntuaciones que han recibido los representantes españoles que terminaron en la 23ª posición.

España no partía como favorita en esta edición de Eurovisión y los vaticinios que situaban la actuación de Amaia y Alfred entre las peores se cumplieron.

Como subrayan nuestros colegas de 'OKDiario', el tema ‘Tu canción' no ha gustado nada en Europa y, un año más, los españoles se marchan del festival con el sabor amargo de no acertar con los representantes ni con el tema.

Desde 1969 España no ha ganado el festival de Eurovisión, que sólo Salomé -en esa edición y con el premio compartido- y Masiel un año antes con ‘La, la, la' han sido capaces de traerse el triunfo a nuestro país.

La presencia de Amaia y Alfred ha estado envuelta en la polémica desde que se supo que serían los representantes de España en el festival de la canción. Primero porque salió a relucir el pasado independentista de Alfred. El joven cantante compartió en 2014 unas fotos de la Diada de Cataluña en Barcelona entre esteladas y miles de independentistas.

A estos dos concursantes de Operación Triunfo solo les faltó ponerse el lazo amarillo y llamar fascistas a los otros concursantes mientras cantaban els segadors y ei virolai #OTDirecto31D Qué asco de politización, señores de @OT_Oficial pic.twitter.com/3PItnGGADh — Estrellado (@arturelpayaso2) 31 de diciembre de 2017

El revuelo que se armó tras descubrirse el pasado indepe del cantante de Hospitalet, obligó a Alfred a salir a desmentir en una rueda de prensa su pasado independentista.

Sin embargo, dos episodios posteriores provocaron el recelo de los seguidores del festival. El primero, cuando Alfred salió a criticar la interpretación por parte de Marta Sánchez del himno de España con letra y todo. En ese momento, Alfred dijo que "yo no soy de himnos, yo soy más de cantar otras cosas".

Finalizan las votaciones y se confirma que España ha llevado a Eurovisión unos “cantantes de mierda” #FinalEurovision — CatalanaLibre (@Silviabcnesp) 12 de mayo de 2018

Un gesto que no gustó nada pues contradecía su propia forma de actuar. En ese momento, a través de las redes sociales le recordaron que durante el concurso Operación Triunfo sí que cantó Els Segadors, el himno santo y seña del independentismo catalán, durante un descanso del programa pero que fue captado por las cámaras de televisión.

La segunda polémica, y la que terminó por encender a los críticos con el cantante catalán, fue el regalo que le hizo a su compañera de escenario en Eurovisión 2018. Con motivo del día de Sant Jordi, Alfred le regaló a Amaia el libro ‘España de mierda'.

De nuevo, en una comparecencia ante los medios por el revuelo causado, la joven cantante Amaia dijo que, tanto para Alfred como para ella, Albert Pla -autor del libro- era un referente musical para ambos. Algo que no tragaron ni los seguidores de Eurovisión ni la prensa.

La polémica fue tan importante que se lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org en la que se recogieron más de 91.000 apoyos para boicotear la presencia de los dos cantantes en Eurovision 2018. Bajo el lema "no nos representan", los promotores de la campaña aseguraban que la pareja no debía estar en Lisboa para representar a España: "No queremos que el cantante independentista Alfred represente a España en Eurovisión".

Pensaba que era un meme pero, hostia, no 😂😂

"Unos cantantes de mierda: Amaia y Alfred quedan los 23º en #Eurovision" pic.twitter.com/226ldbQV2Y — La están cagando (@cagando_es) 13 de mayo de 2018

En solo unas horas, miles de personas se sumaron a la iniciativa. "Si no se siente español, ¿cómo nos va a representar?"; "No me representa un separatista"; o "Sólo representará un español que ame a España" fueron algunos de los comentarios que acompañan a la petición. El tuitero instigador de la iniciativa, además, pedía a RTVE que tomase "cartas en el asunto" para impedir que Alfred cantara en nombre de España en el certamen.

Pese a que la campaña no ha fructificado, lo cierto es que la respuesta del propio certamen -en el que votan todos los países participantes- ha sido unánime: Amaia y Alfred tuvieron una actuación de mierda. La cantante navarra utilizó la misma expresión para calificar el puesto en el que quedaron: "La verdad es que el puesto es una mierda, aunque estamos contentos con nuestra actuación".