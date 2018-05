El esperado nuevo disco de Miguel Poveda se llama 'Enlorquecido'

Cantaor de flamenco e intérprete de otros géneros musicales con los que enriquece su trayectoria artística en una experimentación constante en su obra, aunque el flamenco sea desde sus inicios su música de partida.

Poveda se interesa por ir más allá de la imagen tópica del cantaor al uso y se adentra en otros terrenos que no siempre son bien vistos por el mundo flamenco más ortodoxo, según WP. Muestra de este interés por buscar el arte en otros géneros son sus numerosas colaboraciones con artistas de disciplinas diversas, trabajos que le dan a conocer a otros públicos no habituados al flamenco.

Por su origen catalán, de padre murciano y de madre manchega, sin ascendencia andaluza, encuentra más dificultades en sus inicios que con tesón y gracias a su talento finalmente consigue vencer para crecer artísticamente como cantaor desde Barcelona, aunque posteriormente, en 2003, traslada su residencia a Sevilla hasta diciembre de 2015, sin olvidar Cataluña en su trayectoria musical, como demuestra en Desglaç. Aunque experimenta y se expresa artísticamente mediante otras músicas, en ningún momento abandona su música de raíz, el flamenco.

Miguel Poveda ya tiene nuevo disco en la calle. Con el original título de Enlorquecido, el cantaor catalán homenajea a Federico García Lorca poniendo voz y música a algunas de las mejores obras del escritor granadino del que Poveda es un gran admirador, como tantos otros, no en vano Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos, según Europa Press.

Durante la presentación el cantante interpretó en directo dos de los temas de este nuevo trabajo que también formarán parte del repertorio de la gira que está preparando y en la que se incluirán otros palos del flamenco que le han llevado a ser uno de los mejores cantantes de flamenco de la actualidad.

Como el propio Poveda ha segurado, Enlorquecido se trata de un disco que consigue mezclar una gran cantidad de estilos, entre los que tiene cabida el flamenco, el rock, unas partes sinfóniuca y otras acamodadas al estilo poético.

"Lo que he crecido en esos tres años no tiene precio. Quería saber más y más de su mundo, de ahondar en la persona de Federico. De repente sentía que me dolían sus cosas. Que era cercano, era un familiar, una pareja, un amigo", ha asegurado Miguel Poveda durante la presentación de su nuevo disco.