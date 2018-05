El recadito de Bustamante a sus detractores

La chispa entre Bustamante y Yana habría saltado en las pistas de ensayo en las que prepararon su participación en el programa.

La química entre los dos les habría llevado a mostrarse de lo más acaramelados en la portada de la revista, según SQ.

Además, Bustamante decidió dar un paso al frente y publicar él mismo una foto de Yana, revelando así su identidad a todos sus followers de Instagram.

Así, el ex de Paula Echevarría parece estar encantado con esta nueva etapa de su vida en la que una nueva mujer ocupa su mundo.

Yana es una apasionada de su profesión, bicampeona de España, y ella misma se define en Instagram así:

Esta semana se estrenó el esperado programa y lo más esperado por los espectadores era la aparición de Bustamante junto a su pareja de baile.

Además, el baile que ambos tuvieron que defender en esta primera gala fue un apasionado tango, en el que demostraron que están totalmente compenetrados y por el que recibieron la mejor puntuación de la noche.

Al terminar la actuación el cantante dijo a los prestadores unas preciosas palabras para su compañera: “Ella es muy dulce. ¡Ains!

Pero además aprovecho para tener unas palabras de agradecimiento con el programa y mandar un “recadito” a algunos de sus detractores.

Pero no quedó ahí su alegato:

“Hace mucho tiempo que no estoy de alumno y ahora tener una jefa como ella pues me pone un poco en vereda y me va a venir muy bien. Me mete mucha caña porque aunque yo sea muy trabajador pues a veces me disperso y me llama al orden”, sentenció el cantante.