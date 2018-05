El rapero delincuente Valtonyc irá a la cárcel 'asesinando': "Matad a un puto guardia civil"

Valtonyc aún debe creer a estas alturas que a última hora no ingresará en prisión o que las barrabasadas que suelta con sus declaraciones o canta en sus temas no le seguirán computando.

El rapero, que está condenado entre otras razones por ensalzar a ETA o amenazar al Rey de España, prosigue su escalada de insultos y de bravatas.

Su última 'gracieta', amenazar a la Guardia Civil o al fiscal no le van a salir baratas. Fue durante un concierto en Palma de Mallorca, el 17 de mayo de 2018, donde soltó burradas de este calibre:

Soy un puto pesado que solo da la chapa en los conciertos, pero bueno me la suda. Si no doy la chapa ahora, luego voy a estar en la cárcel matándome en el gimnasio pensando 'mierda, tío, tenía que haber dicho eso', así que lo suelto: 'Matad un puto guardia civil esta noche. Idos a otro pueblo. No preguntéis qué podéis hacer por mí. Preguntaos qué os gustaría que hicieran por vosotros. Poned una puta bomba al fiscal de una vez'.