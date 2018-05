Melendi confiesa el motivo real de su cambio radical

Ramón Melendi Espina (Oviedo, 21 de enero de 1979), conocido artísticamente como Melendi, es un popular cantautor español. Sus especialidades en la música son el rock, el pop y, antiguamente, la rumba a la hora de componer sus letras.

En su juventud estudió en el IES Alfonso II de Oviedo y conoció al piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, a quien dedicó una canción que lleva por título "El Nano", según WP.

Su carrera musical comienza en el 2001 con un grupo llamado "El Bosque de Sherwood". Posteriormente, decide dejar el grupo para comenzar su carrera en solitario.

En 2003 publica su primer álbum, Sin noticias de Holanda, que obtuvo cuatro discos de platino. En diciembre de este mismo año, se lanza una edición para coleccionistas del disco, que incluye dos temas nuevos, «Asturias» y «Moratalá», mas los dos vídeos que grabó: «Mi rumbita pa' tus pies» y «Desde mi ventana».

En 2004 una de las canciones de su primer disco, «Con la luna llena», es elegida como la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España de ese mismo año y él fue elegido cantante revelación. Esto significó su lanzamiento definitivo a la fama.

El 2005 estuvo marcado para Melendi por el nacimiento de su hija Carlota, siendo así padre por primera vez, y por el lanzamiento al mercado de su segundo disco, Que el cielo espere sentao.

Su residencia de verano se encuentra la localidad de La Pedraja de Portillo.

«Yo fui un gilipollas durante muchos años. Porque era un niño de diecinueve años que vendía un millón de copias», según ABC. A raíz de esta confesión, comenzaron a hablar del escándalo que protagonizó en un avión hace once años que acabó en la detención del cantante después de mantener una actitud «agresiva» en pleno vuelo. «Lo del incidente del avión me enfrentó a la realidad porque fue una presión mediática muy grande», explicó. «Cuando eres adolescente tienes muchos miedos, yo tenía muchos complejos y me creé un personaje, pero cuando vi que tenía éxito, me iba creyendo que el personaje molaba. Llega un punto en el que no distingues quién eres tú y quién tu personaje. No fue un cambio radical con ese incidente, pero si tuve que ser honesto conmigo mismo y reconocer que había algo que me estaba inventando yo, que ser sincero con uno mismo es muy duro», concluyó.