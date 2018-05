Will Smith interpretará junto a otros la canción oficial del Mundial Rusia 2018

Will Smith comenzó como maestro de ceremonias del grupo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, que formó junto a su amigo de la infancia Jeffrey "DJ Jazzy Jeff" Townes, el cual hacía de turntablism y productor. Más tarde contaron con Clarence Holmes, conocido como Ready Rock C, para ser beat box humano. El trío, famoso por sus canciones cómicas tales como Summertime, ganó un Grammy en 1988 en la categoría de rap y empezó a recibir buenas críticas. La voz de Will Smith fue una de las que se escuchó en la canción "Voices that care", sobre la Guerra del Golfo (1991), según WP.

Cuando el joven Smith empezó a ganar mucho dinero, no lo invirtió en pagar sus impuestos, por lo que el Servicio de Impuestos Internos cifró una deuda de 2,8 millones de dólares, que fue pagada mediante el embargo de parte de sus bienes e ingresos. Fue entonces cuando, casi arruinado, en 1990 firmó un contrato con la NBC para protagonizar The Fresh Prince of Bel-Air. La sitcom, que fue un éxito, sirvió para que el actor quisiera ser "la mayor estrella de cine del mundo" y estudió las características comunes de los éxitos de taquilla. Seis grados de separación, no fue un éxito cinematográfico, a diferencia de la película que coprotagonizó junto a Martin Lawrence: Dos policías rebeldes (1996).

La canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 será interpretada por el famoso actor, compositor y cantante Will Smith, junto con los cantantes Nicky Jam y Era Istrefi, ha anunciado la FIFA, según RT.

"Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi interpretarán 'Live It Up', la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018 producida por el DJ y compositor Diplo", ha comunicado el órgano rector del fútbol.