Gemeliers se alían con Joey Montana y Sharlene para petarlo con 'Lento'

Daniel y Jesús empezaron en la televisión a la edad de 4 años, en el programa Menuda Noche de Canal sur, liderado por Juan y medio, donde pasaron gran parte de su infancia entrevistando a un gran número de famosos y donde se introdujeron en el mundo de la música, llegando a publicar un disco en 2009 titulado Menudos Gemelos, compuesto por 10 canciones con gran fama en España, según WP.

En 2010 participaron en el programa Quiero cantar de Antena 3.

El gran salto a la música no llegó hasta 2014, donde a la edad de 14 años, participaron en la edición primera junior de La Voz donde tras superar las audiciones a ciegas interpretando la canción de Luis Fonsi, Yo no me doy por vencido. Quedaron eliminados en la primera batalla, donde interpretaron el tema Amiga mía de Alejandro Sanz

Tras su salida de La Voz Kids los dos gemelos firmaron con la discográfica Pep's Records. El 26 de marzo de 2014 publicaron su primer single «Lo mejor está por venir».

¡Quién los ha visto... Y quién los ve! Hace apenas un día que han publicado su nuevo sencillo y las redes ya se han revolucionado, David y Jesús, o lo que es lo mismo Gemeliers, unen sus voces a Joey Montana y Sharlene para presentarnos Lento. Y atención porque parece que van en serio en este cambio radical de estilo y de género musical, según EP.

Esta es su nueva carta de presentación, mucho más maduros y pisando fuerte, Gemeliers quieren hacerse un hueco en el ritmo urbano y por ello, se han rodeado de los voces de los más características. Atrás han quedado las baladas romanticonas de este dúo que conquistaba a miles de fans adolescentes.

Ahora juntos, emprenden un nuevo reto, pero sin perder su esencia. Desde los cuatro años soñaban con dedicarse a la música y a día de hoy, con 19 años, saben bien lo que significa el éxito, por ello se enfrentan a un nuevo reto musical, cerrando un capítulo y comenzado una nueva andadura profesional.

Lento es el nuevo single de una nueva era, la era Gemeliers en la que las fusiones están siendo su fuerte con figuras latinas con las que se abren paso al mercado latino. Y ojo porque vienen pisando fuerte, ¿te atreves a bailarlo?

