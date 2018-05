Reaparece Malena Gracia contando esta estremecedora historia

Ahora ha reaparecido para contar otra trágica historia. Ha anunciado que ha atravesado serias dificultades económicas debido al fallecimiento de su madre en las navidades de 2015. La artista, que participa en varios bolos como Dos tontas en apuros o Atraco a las tres, asegura que son cosas sueltas y que está ahogada por las deudas, además de sentirse traicionada y dolida, según SQ.

Por lo visto, en época de vacas gordas le compró una casa a sus padres además de seguir pagando la suya. Dos hipotecas que se han vuelto en su contra cuando ha disminuido el trabajo; según ha contado, cuando murió su madre ni siquiera pudo comprarle una corona de flores para su tumba.

El sentimiento de traición está propiciado por aquella gente que, según Malena, recibieron su ayuda “sin pedirles nada a cambio“. Y cuando las cosas se han puesto feas para ella, nadie le ha devuelto el favor. “Me ha servido de lección para darme cuenta de que gente que pensaba que eran amigos, no lo son“, ha contado.

Sin embargo, habla muy bien de Yola Berrocal, con quien afirma tener una amistad incondicional. Amistades como esta le ayudan a no perder la ilusión. “La sonrisa no la quiero borrar nunca, pero lloro. Lloro mucho. Creo que no se me ha valorado lo suficiente en este país. Eso lo tengo como una espinita clavada, pero sé que mi madre me va a ayudar. Ya la siento“, dice Malena.

