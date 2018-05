Dnce y Dj Rashida, artistas invitados a los dos conciertos en España de Bruno Mars

Empieza la cuenta atrás para la gira más esperada de este verano, y es que en menos de un mes Bruno Mars llegará a Barcelona y Madrid con su música. Y por si eso fuera poco, hoy nos confirma a los artistas que lo acompañarán como invitados en esta gira. Para calentar motores contaremos con Dj Rashida, y justo antes de la actuación de Bruno Mars, será la banda Dnce quien nos hará bailar sin descanso.

Podremos disfrutar a lo grande con estas tres propuestas el 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona y el día 22 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid. Las entradas pueden adquirirse en livenation.es, doctormusic.com y ticketmaster.es DNCE es la banda de dance-rock estadounidense del momento. En la escena desde 2015, el grupo está formado por el ex Jonas Brother, Joe Jonas, a quien acompaña Jack Lawless, Cole Whittle y JinJoo Lee. Su primer álbum homónimo incluía canciones de su primer EP y temas nuevos que seguro sonarán en sus conciertos, hits como Cake by The Ocean o Kissing Strangers ft. Nicki Minaj.