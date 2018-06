José Manuel Soto le canta las cuarenta al desmemoriado Ábalos: "Eres la definición de sinvergüenza"

Los políticos españoles, salvo honrosas excepciones, tienen a gala desarrollar un importante ejercicio de desmemoria brutal.

Un ejemplo lo tenemos con el diputado socialista y, al parecer, próximo portavoz parlamentario, José Luis Ábalos, que en enero de 2018, es decir cuatro meses atrás, decía cosas como ésta cuando se hablaba de la posibilidad de que el PSOE pudiese presentar una moción de censura a Mariano Rajoy con grupos golpistas y nacionalistas, amén de Podemos:

Los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura. Nos apremiaron a que fuera antes del 1 de octubre y no encontraron mas que nuestro rechazo, porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar acuenta de la unidad de nuestro país. No es posible presentarse a una moción de censura con esos apoyos.