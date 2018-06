Así está hoy en día María Isabel, catorce años después de “Antes muerta que sencilla”

María Isabel López Rodríguez (Ayamonte, Huelva,4 de enero de 1995), más conocida como María Isabel, cantante, actriz, presentadora e incluso modelo, según SQ.

Saltó a la fama en el Festival Eurovisión Junio 2004 con su canción “Antes Muerta que sencilla”, con la que se proclamó vencedora del festival el 20 de noviembre de 2004.

Sus canciones tienen ritmo flamenco aunque con un toque de pop llamadas por ella pop-aflamencado.

Lanzó su primer debut en el mismo año, titulado “No me toques las palmas que me conozco” y con el tema ganador del Festival de Eurovisión Junio 2004 “Antes Muerta Que Sencilla” y a nivel internacional con Avex.

Después de su victoria sacó un disco a la venta, con la canción ganadora y otras como “No me toques las palmas que me conozco” y un disco junto a sus compañeros de eurojunior 2004 que contenía las canciones “Antes Muerta Que Sencilla”, “Mira Niño” y algunas como “Lluvia De Amor” o “Nuestra Amistad” cantadas junto con sus compañeros de Eurojunior 2004.

Ahora, aquella niña de Ayamonte ha vuelto a los medios con un impresionante cambio físico, que ha sorprendido a todos. María Isabel, ya no es una niña, ha crecido y se ha ganado el título de “la Kardashian española”:

La joven, que ahora tiene 23 años, desea regresar a la palestra y aprovecha su tirón en las redes, donde cuenta con más de 44.000 seguidores, para relanzar su carrera musical. La cuenta de Instagram de María Isabel nos recuerda bastante a las de cualquier Kardashian.

Selfies a todas horas marcando morritos y postureo que no falte. Algo muy normal para una joven de 23 años, está claro que ahora si que ha aplicado la regla de “Antes Muerta que sencilla”:

En su perfil puede verse cómo se esfuerza en trabajar su cuerpo, y lo hace con mucho entrenamiento. Desde cardio hasta ejercicios de suelo con los que tonifica los músculos. Además, tiene en cuenta que tiene también un par de miles de seguidores en su cuenta de la aplicación 21 buttons, donde los usuarios “fichan” las prendas de ropa que usan sus ídolos en otras redes sociales.