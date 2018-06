La Familia Addams y Billy Elliot arrasan en los premios del teatro musical

La repercusión del teatro musical ha sido tal en los últimos años, que ha convertido a la ciudad de Madrid en la tercera ciudad del mundo con más espectáculos en cartel, por detrás de los míticos West End londinense y del Broadway neoyorquino. Somos asimismo el primer país en exportar teatro musical en lengua castellana y de producción propia, según premiosteatromusical. Este fenómeno cultural ha generado una nueva forma de turismo en las diferentes ciudades donde se representan musicales, recibiendo varios reconocimientos por parte de distintas asociaciones de carácter turístico y hostelero. La principal razón está, cómo no, en su oferta: al público más adulto que antes y ahora acude a presenciar espectáculos de corte tradicional (Chicago, Jesucristo Superstar, Cabaret, El fantasma de la ópera, Los productores, Víctor Victoria, Mahagonny) se ha unido un público joven y tremendamente dinámico que acude a ver títulos hechos a su medida (Grease, Hoy no me puedo levantar, Mamma Mia!, Fama, El rey de bodas, High School Musical, Fiebre del Sábado Noche, We Will Rock You, 40 El Musical). Todo ello, sin olvidarnos del público infantil, que también ha encontrado su hueco en este género y que abarca desde las grandes producciones Disney (La Bella y la Bestia, El rey León…), a las adaptaciones de otros musicales (En tu fiesta me colé) o a las creaciones específicas para toda la familia (Mago de Oz, Sueño de una noche de verano, Peter Pan, Antígona tiene un plan…) Tras este desarrollo del teatro musical en España, se hizo imprescindible la creación de unos premios específicos que reconocieran la labor en este sector. Con ese fin nacieron hace ya cuatro años los Premios del Teatro Musical.

La Familia Addams con 7 premios y Billy Elliot con 6, incluido el galardón a Mejor Musical, fueron los grandes triunfadores de la Once Edición de los Premios del Teatro Musical (PTM) que se entregaron este lunes, 11 de junio, en el Teatro Nuevo de Coslada y que se otorgan a los profesionales del sector como reconocimiento a su labor, según EP.

Durante la gala se ha destacado el momento histórico que vive el musical en España, un año espectacular con decenas de producciones en cartel, de todos los formatos y cargadas de mucho talento, que nos convierten en la capital mundial de los musicales en español.

Ricard Reguant, recibió el premio honorífico e hizo un balance de los 40 años de este género en España, hasta llegar a convertirse hoy en día en un género habitual, repleto de éxito y que cuenta con grandes profesionales. Ricard ha reivindicando "el teatro musical autóctono, que creamos en nosotros mismos, que hablemos de tú a tú a Broadway y consigamos exportar nuestras producciones fuera".

Xavi Mirá se alzó como mejor actor protagonista por La Familia Addams, y por su parte una Natalia Millán emocionada fue elegida mejor actriz por Billy Elliot, dedicando el premio a sus compañeras nominadas, Silvia Marsó, Carmen Conesa y Nina, celebrando ilusionada que fueran "cuatro mujeres maduras las candidatas a actriz protagonista, habiendo resistido durante décadas en el teatro musical".

Una de las grandes sorpresas de la gala llego con el Premio Excepcional que premiaba la disciplina, dedicación y pasión del elenco de niños y niñas de Billy Elliot.

PREMIADOS MUSICAL: Billy Elliot, El Musical MUSICAL INFANTIL: Merlín, un musical de leyenda - Trencadís Produccions MUSICAL OFF PTM: El Ascensor - Actor_s First DIRECCION DE ESCENA: Esteve Ferrer (La Familia Addams, El Musical) DIRECCION MUSICAL: Abel Garriga (Casi Normales) COREOGRAFIA: Peter Darling y Toni Espinosa (Billy Elliot, El Musical) ESCENOGRAFIA: Ricardo Sánchez Cuerda (Billy Elliot, El Musical) DISEÑO DE ILUMINACION: Juanjo Llorens (La Familia Addams, El Musical) DISEÑO DE SONIDO: Javier Isequilla (La Familia Addams, El Musical) MAQUILLAJE Y PELUQUERIA: Olaya Brandón / Aarón Domínguez (La Familia Addams, El Musical) FIGURINISTA: Felype de Lima (La Familia Addams, El Musical) ACTRIZ PROTAGONISTA: Natalia Millán (Billy Elliot, El Musical) ACTOR PROTAGONISTA: Xavi Mira (La Familia Addams, El Musical) ACTRIZ DE REPARTO: Mamen García (Billy Elliot, El Musical) ACTOR DE REPARTO: Andrés Navarro (La Familia Addams, El Musical) INTERPRETACION DESTACADA FEMENINA: Laura Enrech (El Ascensor) INTERPRETACION DESTACADA MASCULINA: Joan Vázquez (Paquito Forever) PREMIO HONORIFICO: Ricard Reguant PREMIO CREA: Gonzalo Pérez Pastor PREMIO ESPECIAL: Escuela ESAEM de Málaga PREMIO EXCEPCIONAL: Elenco de niñas/os de Billy Elliot.

