¡Todavía puedes comprar el avión de Elvis Presley!: Queda un mes para participar en la subasta

Elvis Aaron Presley​ (Tupelo, Misisipi, 8 de enero de 1935-Memphis, Tennessee, 16 de agosto de 1977) fue un cantante y actor estadounidense, uno de los más populares del siglo XX. También fue conocido como «el Rey del Rock and Roll», «el Rey del Rock», «el Rey» o simplemente Elvis, según wp. Nació en Tupelo, Mississipi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee donde, en 1954, comenzó su carrera artística cuando Sam Phillips, el dueño de Sun Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues.

Durante décadas, los aviones Lockheed Jetstar fueron un símbolo de lujo y poder. Por eso, fueron propiedad de grandes personalidades. Elvis Presley tuvo dos. Uno de ellos es un modelo de 1962 que, después de pasar mucho tiempo en una pista de Roswell, Nuevo México (EE.UU.), ahora está a la venta en una subasta, pese a su lamentable estado, según rt.

En su esplendor, este tipo de aeronave alcanzaba los 800 kilómetros por hora y tenía un diseño innovador que lo distinguía. Por eso, también los usaba el cantante Frank Sinatra y el expresidente de EE.UU. Lyndon Johnson. Hasta la NASA y la Fuerza Aérea de ese país los tenían.

Elvis Presley smoking and drinking on a plane bound to Los Angeles, 1968 pic.twitter.com/nbVdEZffV6