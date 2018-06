El rapero Akon planea crear una ciudad futurista con su propia criptodivisa

Está previsto que en el futuro la computación cuántica pueda llegar a ser una realidad, lo que rompería el equilibrio en caso de que los desarrolladores no pudieran implementar a tiempo el sistema para usar algoritmos poscuánticos, por tratarse de una tecnología propietaria, según wp. Las criptomonedas hacen posible el llamado internet del valor, también conocido por las siglas IoV (del inglés internet of value), también llamado Internet del dinero: son aplicaciones de Internet que permiten el intercambio de valor en forma de criptomonedas. Este valor pueden ser contratos, propiedad intelectual, acciones o cualquier propiedad de algo con valor. Las cosas de valor ya se podían intercambiar antes usando sistemas de pago como Paypal. Sin embargo la diferencia entre pagar con algo como Paypal y pagar con una criptomoneda consiste en que pagar con Paypal requiere que el pago se haga a través de redes privadas como las de las tarjetas de crédito y bancos, mientras que el pago usando criptomonedas no tiene intermediarios. Va directamente del comprador al vendedor. De esta forma, se tiene un sistema de transferencia universal de valor, libre de intermediaciones.

Ahora el rapero estadounidense Akon planea construir una ciudad futurista en Senegal y basar toda su economía urbana en torno a una nueva criptomoneda, que llevará su nombre, según rt.

Según Page Six, el cantante y productor musical –de origen senegalés– sostiene que su criptomoneda AKoin podría ser "el salvador de África en muchos sentidos", ya que sería una criptodivisa segura.

En el marco del Festival de Creatividad Cannes Lions 2018 (18-22 de junio), Akon, quien ha acumulado múltiples discos de platino, detalló que su criptomoneda se basará en una aplicación móvil, que permitiría a los ciudadanos de la futura Akon Crypto City "utilizarla de forma que puedan avanzar y no permitir que el Gobierno les impida hacer las cosas".

El sitio web oficial de la criptodivisa describe esa urbe como una "Wakanda de la vida real", tomando para ella el nombre de un ficticio país africano presentado en la película 'Pantera Negra' ('Black Panther').

Akon admitió que solo trabaja en crear la visión general del proyecto y que estaría feliz de "dejar que los 'geeks' resuelvan" el resto cuando se trate de hacerlo realidad.

Durante esa mismo declaración, el también compositor y hombre de negocios se anunció como potencial candidato presidencial para las elecciones de EE.UU. en 2020.

