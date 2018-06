Le llueven las críticas a Shakira por vender este collar que evoca un símbolo nazi

El sol negro es un antiguo símbolo de los pueblos germánicos, que representaba el día del fin del mundo, según wp, la batalla de los dioses contra los jotuns, y posteriormente ligado a la filosofía ocultista del nazismo.​ En alemán, Schwarze Sonne también se refiere al término Sonnenrad (en alemán "rueda solar"), símbolo de esoterismo y de significado oculto, notable por su uso en el misticismo nazi.

El sol negro es un símbolo esotérico compuesto por dos círculos concéntricos. El círculo interior posee la forma de un sol del que parten doce rayos (que en la concepción clásica de la rueda solar representaban el movimiento del sol a través del año). Los doce rayos, en sus extensiones, alcanzan el círculo exterior, donde sus ángulos se tuercen formando a la vez dos símbolos de importancia clave en el misticismo nazi: la esvástica y doce runas Sigel, la runa de la victoria, cuya representación doble conforma el emblema de las SS. El sol negro es un símbolo utilizado hoy en día por los movimientos neopaganos de tendencia neonazi

La famosa cantante colombiana Shakira se ha visto envuelta en la polémica tras presentar un collar para promover su gira internacional El Dorado World Tour, puesto que varios internautas aseguran haber identificado un símbolo nazi en la joya, según rt.

El colgante consiste en un medallón dorado en el que está grabado un sol negro formado por dos círculos concéntricos y doce rayos. Según algunos internautas, este es un antiguo símbolo esotérico germano utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y actualmente está prohibido en Alemania.

So Shakira most likely accidentally put a nazi symbol on her tour merch and didn’t know it lmao pic.twitter.com/HRjP41owbO