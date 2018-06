Liam Gallagher insulta a Freddie Mercury a falta de talento para sorprendernos con algo artístico

Freddie Mercury (nacido como Farrokh Bulsara, en guyaratí, Stone Town, Zanzíbar; 5 de septiembre de 1946-Kensington, Londres, Reino Unido; 24 de noviembre de 1991) fue un cantante, compositor, pianista, y músico británico de origen parsi e indio,​ conocido por haber sido el líder y vocalista de la banda de rock Queen, según wp.

El "cantante" británico Liam Gallagher, imitador de medio céntimo de los Beatles, una vez más se encuentra en el ojo del huracán, luego de desatar la furia tanto de sus fanáticos como los de la banda Queen, según rt.

La controversia se desató a raíz que uno de sus seguidores lo comparó con Freddie Mercury en un mensaje de Twitter, en donde escribió: "Freddie Mercury-Bohemian Rhapsody. Liam Gallagher-Songbird".

La respuesta de Gallagher no se hizo esperar y publicó: "Que le jodan, coño tonto".

So I wake up to news that I hit another and I mean another all time low after my vile and I mean vile outburst outburst did somebody say outburst about Fred mercy I'm sooooooo sorry if I upset anybody it's a good job there's 24 hours in a day as you'll get over it LG x