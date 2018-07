Guns N' Roses demuestran por qué son tan grandes ante 35.000 fans

Madrid ha vibrado al ritmo de Guns N' Roses y de los 35.500 fans que no han querido perderse este concierto único dentro de la segunda jornada de Download Festival Madrid 2018.

Guns N' Roses ha ofrecido una triunfal actuación ante un público entregado en la que están predominando los temas de Appetite For Destruction, su clásico debut, como es el caso de It's So Easy, Mr.Brownstone o Welcome To The Jungle. Esta ha sido la última actuación del grupo en Madrid dentro de su gira de retorno Not In This Lifetime, que llega a su fin, y que es una de las más exitosas de su historia.

Cerraron la noche de este viernes Parkway Drive, Viva Belgrado y Bandera Negra Dj's. Durante la tarde han tomado los escenarios Bullet For My Valentine, Clutch, Underoath o Thrice, entre muchos otros artistas.

Ozzy Osbourne, Judas Priest y Volbeat serán tres de los platos fuertes de la tercera y última jornada de festival.