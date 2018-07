Roger Waters insulta a Trump en todos sus 'shows’ como parte del espectáculo

Roger Waters (Surrey, Reino Unido, 6 de septiembre de 1943),​ es un músico, compositor y activista británico. Es conocido por ser uno de los fundadores y miembro del grupo musical Pink Floyd, convirtiéndose tras la marcha de Syd Barrett en el compositor y conceptual de la banda. Además de ser el bajista, también compartió el lugar de cantante principal y experimentó con sintetizadores, loops, guitarra eléctrica y acústica, según wp. Con él, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de 1970 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Dejó la banda en 1985 debido a diferencias creativas y legales con los otros integrantes. Resuelta la disputa en 1987, pasaron casi 18 años para que volviese a tocar con la banda. Hacia 2010, el grupo habría vendido más de 250 millones de discos;​​​ solo en Estados Unidos 74 millones de álbumes.​

En vísperas de la visita del presidente de EE.UU., Donald Trump, al Reino Unido, los activistas que critican las políticas del líder estadounidense están apuntándole con burlas, mofas e insultos, según rt.

Así, el 6 de julio en el Hyde Park de Londres el músico Roger Waters, uno de los fundadores y líderes de la banda de rock británica Pink Floyd, celebró un concierto adornado con un mensaje de más de 20 metros de largo, proyectado con láser, que decía: "Trump es un cerdo".

Además, junto al escenario estaba volando un cerdo rojo inflado que lucía otra consigna: "Mantente humano o muere". Añadiendo un nuevo significado a un viejo clásico, Waters completó el concierto interpretando la canción de 1977 de Pink Floyd 'Pigs' (Cerdos).

