Mad Cool 2018: Artic Monkeys recuperan el buen rollo tras el caos y el abandono de Massive Attack

Después de un inicio de festival marcado por el caos y las quejas de los asistentes, la segunda jornada del Mad Cool 2018 arrancaba con los problemas del primer día aparentemente solucionados y con mucha buena música, sin embargo no todos los presentes resultaron satisfechos.

Artic Monkeys conseguía devolver las ganas de pasarlo bien y el buen rollo al festival en su día más rockero. El público se entregó a la banda que abrió su actuación con su mítico For out of five, uno de los temas de su último disco. Pero los madrileños querían escuchar los temas más míticos y así lo hicieron, primero con Brianstorm y después Don't sit down 'cause I've moved your chair', consiguiendo poner a saltar a la mayoría de asistentes al festival.

La actuación más esperada coincidió con la de Alice in Chains o Young Fathers. Pero sin duda los encargados de poner el toque de decepción a la cita fueron Massive Attack, que después de que el público estuviera esperando más de una hora su actuación decidieron no salir al escenario comunicando la organización que el grupo no salía porque le molestaba la música del escenario más cercano, en el que en ese momento se encontraba actuando Franz Ferdinand y aglutinaba a más presentes. Las quejas, pitidos y vasos volando no tardaron en aparecer, aunque en esta ocasión el problema era ajeno a la organización y todo apunta a una cuestión más de ego en lo que a estrellas se refiere. "Hemos hecho todo lo posible para retrasar horarios a otras bandas y buscar una franja horaria donde Massive Attack estuvieran cómodos, pero la decisión unilateral de la banda ha sido cancelar su show", transmitían desde la organización. Por ello, han pedido "disculpas a todos los asistentes por las molestias que esto haya podido causarles".

Una jornada sin incidentes y con más de 80.000 que hoy se despiden del festival más grande de España con Depeche Mode y Dua Lipa como cabeza de cartel.